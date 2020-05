Le coronavirus, une nouvelle épreuve pour des Syriens réfugiés en Europe

AFP Video • 05/05/2020 à 17:33

"J'ai été perturbée par la peur de quelque chose que je ne pouvais pas voir": ce n'est pas la première catastrophe à laquelle ils sont confrontés. Et si la pandémie mondiale actuelle ne ressemble en rien à la guerre de Syrie, Dunia, Emad, Mohammad et Tammam, réfugiés en France et en Suisse, affirment que leurs douloureuses expériences de violence et d'exil les aident désormais à faire face à l'anxiété provoquée par le nouveau coronavirus.