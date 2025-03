information fournie par AFP Video • 26/03/2025 à 14:44

Le Colorado a décroché un portrait de Donald Trump du capitole de Denver, le président américain l'ayant jugé "délibérément déformé" et moins beau que celui représentant Barack Obama. Sur sa plateforme Truth Social, le 45e et 47e président des États-Unis a déclaré que son portrait était moins beau que celui représentant celui de son prédécesseur, le démocrate Barack Obama, exposé à côté du sien et réalisé par la même artiste d'origine britannique, Sarah Boardman.