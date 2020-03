Le CIO s'attend à ce que les Jeux olympiques débutent le 24 juillet, comme prévu - Mark Adams

AFP Video • 03/03/2020 à 22:07

SONORE de Mark AdamsN°1PK8JQ"À cet instant, nous allons de l'avant et nous attendons que les Jeux débutent le 24 juillet", souligne Mark Adams, porte-parole du CIO, mardi à Lausanne. "Comme vous le savez, il n'y a même pas d'interdiction de voyager, et toujours pas de pandémie annoncée. Tout ce qu'on nous dit, c'est que les Jeux peuvent avoir lieu et qu'ils auront lieu", ajoute-t-il.