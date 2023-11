Le CIO juge "extrêmement solide" le plan de transport des JO de Paris

information fournie par AFP Video • 30/11/2023 à 19:58

Le directeur exécutif des Jeux olympiques au CIO, Christophe Dubi, estime que le plan de transport pour les Jeux olympiques de Paris est "extrêmement solide, extrêmement rigoureux", et rappelle que politique tarifaire des transports en commun pendant les JO "a été revue il y a deux ans, et la gratuité n'est plus assurée". La maire de Paris Anne Hidalgo a récemment affirmé sur un plateau télé que les transports ne seraient "pas prêts" pour les JO, tandis que le prix du ticket de métro parisien à l'unité va quasi-doubler durant l'été, a annoncé Valérie Pécresse, présidente du syndicat des transports d'Ile-de-France IDFM. SONORE