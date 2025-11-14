"Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête qui est l'âme de notre ville" se souvient la maire de Paris lors de son discours d'hommage aux victimes du 13-Novembre, 10 ans après les attentats qui ont meurtri la capitale.
"Le ciel s'est refermé": Anne Hidalgo rend un hommage ému aux victimes du 13-Novembre
