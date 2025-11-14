 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Le ciel s'est refermé": Anne Hidalgo rend un hommage ému aux victimes du 13-Novembre

information fournie par AFP Video 14/11/2025 à 10:04

"Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête qui est l'âme de notre ville" se souvient la maire de Paris lors de son discours d'hommage aux victimes du 13-Novembre, 10 ans après les attentats qui ont meurtri la capitale.

Anne Hidalgo
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients

information fournie par Tout sur mes finances  13 nov.
2

Voici pourquoi le pétrole et le gaz ont encore de beaux jours devant eux…

information fournie par Ecorama 13 nov.
3

Investir dans les PME avec le FCPR Vatel Rendement PME

information fournie par Boursorama 13 nov.
4

Dix ans après le 13-Novembre, quand la vie et la création continuent

information fournie par France 24 13 nov.
5

A Rillieux-la-Pape, l'escalade des violences urbaines

information fournie par AFP 13 nov.
1
6

Record absolu sur le CAC 40 : encore du potentiel ?

information fournie par Ecorama 13 nov.
7

Biathlon: les Bleues en stage veulent tourner la page de l'affaire Julia Simon

information fournie par AFP Video 13 nov.
8

À Rouen, des agriculteurs manifestent contre l'accord avec le Mercosur

information fournie par AFP Video 13 nov.
2
1

Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

information fournie par AFP 07 nov.
2

Incidents à la Philharmonie: "Je ne condamne pas", déclare Mélenchon

information fournie par AFP Video 07 nov.
3
3

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
4

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
5

Le lundi c'est private equity : investir dans l'innovation, c'est risqué ?

information fournie par Boursorama 10 nov.
6

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 10 nov.
7

Le "super-typhon" Fung-wong fond sur les Philippines, près d'un million d'évacués

information fournie par AFP Video 09 nov.
8

13-Novembre: départ de la "marche de l'égalité" à Paris

information fournie par AFP Video 09 nov.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank