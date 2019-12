Le chien aztèque, animal dans le cœur et l'âme des Mexicains

AFP Video • 11/12/2019 à 01:15

Le xoloitzcuintle ou chien nu du Mexique est emblématique du pays et de sa culture populaire. Il y a 7 000 ans déjà, il était révéré par les Aztèques et plus récemment, il a également été l'animal de compagnie du couple de légende Frida Kahlo et Diego Rivera. Les deux artistes ont ancré l'animal dans le coeur des Mexicains comme un symbole national.