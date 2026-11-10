Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a qualifié mardi de "mise en scène politique" la procédure de destitution initiée par un député à son encontre pour entre autres sa gestion de la guerre contre l'Iran.
Le chef du Pentagone critique la procédure de destitution lancée contre lui
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