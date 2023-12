information fournie par AFP Video • 17/12/2023 à 18:04

Images de José Kast, leader du parti républicain d'extrême droite chilien, en train de voter à Paine lors du référendum constitutionnel. Les Chiliens votent pour la seconde fois en un peu plus d'un an, pour une nouvelle Constitution en remplacement de celle en vigueur depuis la dictature d'Augusto Pinochet. Mais ils se prononcent cette fois sur un texte plus conservateur que l'actuelle Constitution. IMAGES