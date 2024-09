information fournie par AFP Video • 12/09/2024 à 12:08

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est arrivé jeudi en Pologne pour faire cause commune sur l'Ukraine, au moment où les prochaines élections américaines et les attaques russes suscitent de nouvelles inquiétudes. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera séparément le Premier ministre Donald Tusk et le président Andrzej Duda, deux rivaux politiques acharnés.