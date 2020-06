Le château de Chambord rouvre ses portes après une fermeture historique

AFP Video • 06/06/2020 à 16:14

Quasiment pas de touristes étrangers ni de cars scolaires: pour sa réouverture au public, après une fermeture record (hors guerres) de deux mois et demi, le château de Chambord fait le bonheur des rares visiteurs, à peine gênés par le strict protocole sanitaire mis en place. La direction du domaine, qui table sur une fréquentation en baisse de moitié cette année, espère un sursaut de la clientèle européenne et surtout française, avide de patrimoine et de nature.