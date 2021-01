AFP Video • 26/01/2021 à 13:48

Le Centre Pompidou va fermer ses portes pour d'importants travaux de rénovation de plus de trois ans. Désamientage, rénovation, mise aux normes en vigueur etc, pour un coût total d'environ 200 millions d'euros. Les travaux débuteront début 2023 et s'achèveront fin 2026 pour une réouverture du musée prévue en 2027.