AFP Video • 21/07/2020 à 12:19

Des images aériennes montrent l'ampleur des inondations à Dohar, dans le centre du Bangladesh, et des villageois pataugeant dans les eaux à Sreenagar à cause de la mousson. Au Bangladesh, au moins 67 personnes ont péri et 2,6 millions ont été affectées au cours des deux dernières semaines par les inondations causées par les cours d'eau en crue, ont indiqué les autorités.