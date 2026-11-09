Le CAC 40 au top alors que la France est en crise : scandale ou normal ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/11/2026 à 18:26

Malgré une économie française au ralenti et un contexte politique incertain, les grandes entreprises du CAC 40 continuent d'afficher des résultats financiers particulièrement solides. Une situation qui s'explique notamment par leur exposition internationale, la faible part de leur activité réalisée en France et la progression soutenue de leurs bénéfices. Reste à savoir pourquoi cette performance opérationnelle ne se traduit pas pleinement dans les cours de Bourse, encore pénalisés par les inquiétudes entourant la France. L'analyse de Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, Ecorama du 9 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.