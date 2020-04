"Le Bureau des Légendes", "Dérapages", "Tales from the loop"... Les séries à ne pas manquer !

France 24 • 23/04/2020 à 16:19

Invité de ce numéro d'"A l'Affiche!" spéciale séries, le créateur du "Bureau des Légendes", Eric Rochant. Il nous parle de la cinquième saison de la série d'espionnage de Canal+ et des coulisses de son travail de showrunner. Sonia Patricelli et Louise Dupont évoquent aussi l'excellente série "Dérapages" sur Arte mettant en scène l'ancien footballeur Eric Cantona en chômeur en colère, ainsi que de "Tales from the loop", dernière création d'Amazon Prime Vidéos, de la science-fiction entre poésie et philosophie.