information fournie par AFP Video • 31/01/2025 à 14:12

"On a à la fois beaucoup moins de recettes et beaucoup plus de baisses de dépenses publiques, ce qui est le propre d'un budget austéritaire", déclare le président de la commission mixte paritaire Eric Coquerel, alors que les parlementaires de cette commission ont trouvé un accord pour le projet de budget de l’État pour 2025. SONORE