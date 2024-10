information fournie par AFP Video • 01/10/2024 à 13:26

Dans la nuit de vendredi à samedi, la capitale népalaise et une bonne partie de l'est et du centre du pays ont été soumises à un déluge jamais vu depuis vingt ans en cette fin de la saison des moussons d'été d'Asie du Sud, alourdissant le nombre de morts à plus de 200.