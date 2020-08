AFP Video • 17/08/2020 à 19:42

Le bébé panda du zoo de Taipei ouvre ses yeux pour la première fois depuis sa naissance il y a un mois et demi. Le zoo a organisé un concours pour nommer le bébé et a sélectionné six des suggestions les plus populaires parmi plus de 1 700. Son nom sera soumis au vote à une date ultérieure.