AFP Video • 17/11/2020 à 15:08

Un vigneron du Herefordshire, dans l'ouest de l'Angleterre, a créé l'"English nouveau", un vin rouge légèrement fermenté inspiré de son cousin français, le "beaujolais nouveau". Le changement climatique aidant, la culture de la vigne est devenue plus aisée et plus courante en Angleterre, suscitant un intérêt à l'international.