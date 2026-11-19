Les femmes arrêtent symboliquement d'être payées jusqu'à la fin de l'année à partir du jeudi 19 novembre à 10h51 "du fait des inégalités salariales", selon un calcul de la lettre d'information Les Glorieuses.
Le 19 novembre, à partir de 10h51, les femmes travailleront "gratuitement"
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