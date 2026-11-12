À la une de la presse, ce jeudi 12 novembre, les fausses alertes à la bombe dans les journaux italiens, le jour de l'indépendance polonaise qui sert de démonstration de force à l'extrême droite, et l'interdiction désormais d'insulter l'IA.
Le 11-Novembre en Pologne : jour d'indépendance et démonstration de force pour l'extrême droite
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