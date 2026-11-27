Porté par une consommation de volaille toujours élevée, LDC poursuit sa croissance et renforce ses positions en France comme à l'international. Développement des filières d'élevage, investissements industriels, compétitivité et acquisitions : Philippe Gélin, président du directoire, explique comment le groupe entend franchir une nouvelle étape de son développement malgré un environnement plus incertain.
Contenu sponsorisé.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.