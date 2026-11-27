Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Porté par une consommation de volaille toujours élevée, LDC poursuit sa croissance et renforce ses positions en France comme à l'international. Développement des filières d'élevage, investissements industriels, compétitivité et acquisitions : Philippe Gélin, président du directoire, explique comment le groupe entend franchir une nouvelle étape de son développement malgré un environnement plus incertain.