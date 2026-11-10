Laurent Guillot (Emeis) : "Les entreprises ne peuvent pas être les vaches à lait de la société française"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 10/11/2026 à 14:57

Alors que le gouvernement tente de répondre à la crise du pouvoir d'achat et aux tensions sociales, Laurent Guillot revient sur les conséquences des hausses de salaires, les difficultés budgétaires du pays et les incertitudes économiques persistantes. Le directeur général d'Emeis fait également le point sur les résultats du groupe, l'amélioration du taux d'occupation de ses établissements, la réduction de son endettement et sa stratégie de recentrage en Europe. Laurent Guillot, directeur général d'Emeis, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.