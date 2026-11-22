Le remorquage d'un cargo échoué depuis vendredi sur une plage landaise dans le sud-ouest de la France, pourrait prendre plusieurs jours en raison de contraintes techniques et météorologiques, selon la préfecture maritime de l'Atlantique.
Landes : le remorquage du cargo échoué sur une plage prendra du temps
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