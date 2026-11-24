"Ils ont fini de câbler le cargo, ils sont en phase de le finir. Donc normalement à la marée haute ils vont commencer à le tirer, à le dégager, à le tirer vers le large", assure Sylvie Vuillemin, première adjointe au maire de Lit-et-Mixe, sur une potentielle tentative de remorquage du cargo maltais. Le Miro G, échoué sur la côte landaise depuis la nuit du 19 au 20 novembre, sera remorqué en fonction des contraintes techniques et météorologiques.
Landes : le remorquage du cargo échoué "attendu avec impatience" (adjointe au maire)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro