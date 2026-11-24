Le cargo Miro G, naufragé sur la côte landaise en fin de semaine dernière, a repris le large mardi après-midi, tiré par un puissant bateau remorqueur, qui doit désormais le tracter jusqu'à un port plus au nord sur la côte atlantique.
Landes : le cargo échoué a repris le large, tiré par un remorqueur
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