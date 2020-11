Lancé en pleine crise sanitaire, un service pilote coordonne les renforts infirmiers

AFP Video • 10/11/2020 à 20:35

Lancée en avril en pleine première vague du coronavirus et basée au sein de l'hôpital de Rive-de-Gier (Loire), une plateforme téléphonique joignable via un numéro unique permet aux professionnels de santé de coordonner offre et demande en soins infirmiers. 18 infirmiers orienteurs se relaient 6 jours sur 7 au Service infirmier d'orientation (SIO) pour coordonner les actions des infirmiers libéraux de la région.