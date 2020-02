La vie sexuelle des jeunes au Venezuela bridée par la crise

AFP Video • 13/02/2020 à 08:06

Au Venezuela touché par l'hyperinflation, la sexualité fait les frais de la dégringolade de l'économie: les préservatifs et le lubrifiant sont un luxe, sans parler du prix d'une chambre de motel. Éviter les grossesses non désirées et jouir de la liberté sexuelle est un défi pour les jeunes Vénézuéliens qui luttent pour s'assurer trois repas par jour.