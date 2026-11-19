Seraffine, une vache de race ferrandaise élevée dans le Puy-de-Dôme, a été choisie pour être l'égérie du prochain Salon international de l'agriculture (SIA), ont annoncé lundi les organisateurs, marquant le retour des bovins pour la 63e édition.
La vache Seraffine, égérie du Salon de l'agriculture 2027
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