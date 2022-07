information fournie par AFP Video • 16/07/2022 à 14:28

La réouverture de la frontière terrestre entre la Tunisie et l'Algérie après plus de deux ans de fermeture s'est déroulée de façon fluide, vendredi près de Tabarka. Les autorités tunisiennes espèrent accueillir plus d'un million de visiteurs algériens cet été.