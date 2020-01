La top model Gigi Hadid arrive au procès de Weinstein

AFP Video • 16/01/2020 à 15:34

La top model américaine Gigi Hadid arrive au tribunal de New York en tant que juré potentiel au procès pour agressions sexuelles du producteur de cinéma Harvey Weinstein. Douze jurés et six suppléants doivent être sélectionnés d'ici la semaine prochaine pour ce procès emblématique du mouvement #MeToo.