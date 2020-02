"La théorie du complot, un temps brandie par François Fillon, semble avoir disparue"

France 24 • 24/02/2020 à 11:32

Après avoir couvert la présidentielle française de 2017 et l'affaire François Fillon, le journaliste Richard Werly, correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps, suit désormais l'ouverture du procès de l'ancien Premier ministre et de son épouse. Quelle est la ligne de défense de François Fillon ? Quels sont les éléments avérés et les zones d'ombre dans cette affaire ? Enfin, comment est-elle perçue à l'étranger ?