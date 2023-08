information fournie par AFP Video • 15/08/2023 à 18:22

Le typhon Lan, rétrogradé en "tempête tropicale sévère", a touché terre mardi matin dans l'ouest du Japon, amenant des vents violents et des pluies torrentielles et faisant craindre des inondations et des glissements de terrain, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).