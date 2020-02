La Slovénie se dote d'une mosquée après cinquante ans d'attente

AFP Video • 04/02/2020 à 21:36

La Slovénie devient le dernier État issu de l'ex-Yougoslavie à inaugurer une mosquée et un centre culturel musulman, notamment grâce à des fonds qataris et après plus d'un demi-siècle de bataille juridique. Situé en bordure d'une voie ferrée près du centre ville de Ljubljana, ce vaste site à l'élégante architecture de béton blanc, d'acier, de verre et de bois est doté d'un minaret de quarante mètres.