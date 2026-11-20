information fournie par Ecorama • 20/11/2026 à 14:00

La mise en garde d’Édouard Philippe a relancé le débat sur l’état des finances publiques françaises. Selon l’ancien Premier ministre, la France se rapprocherait dangereusement de la situation qu’a connue la Grèce avant sa crise de la dette. Entre dette publique élevée, déficits persistants et tensions sur les taux d’intérêt, la comparaison fait polémique. Les présentateurs s’interrogent sur les similitudes réelles entre les deux pays, mais aussi sur les différences majeures qui distinguent encore aujourd’hui l’économie française de celle de la Grèce des années 2010. Débat entre Christophe Ramaux, maître de conférences en économie à la Sorbonne, et Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’Éco, dans l’émission On va pas se fâcher du 20 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.