"La Russie doit décider si elle est un pays européen ou si elle veut se reposer sur l'Asie"

France 24 • 11/12/2019 à 12:43

L'historienne et secrétaire perpétuel de l'académie française, Hélène Carrère d'Encausse est notre invitée ce mercredi. L'occasion d'aborder le sommet Russie-Ukraine organisé cette semaine à Paris, le réchauffement des relations entre la France et la Russie souhaité par Emmanuel Macron et le dernier livre de l'historienne, "La Russie et la France", consacré précisément aux rapports entre Paris et Moscou depuis l'époque de Pierre le Grand.