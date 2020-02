La Riviera vue des corniches : des vues à couper le souffle !

France 24 • 07/02/2020 à 15:35

Dans le sud de la France, la Riviera, entre Nice et Menton, se découvre de mille façons. Dans cet épisode de Vous êtes ici, vous allez l'admirer depuis les routes des trois corniches. La Basse-Corniche, la Moyenne et la Grande, réservent de belles surprises et mènent à des lieux de toute beauté, chargés d'histoire. Vous allez croiser des vues à couper le souffle, mais aussi des plantes exotiques, des stars de cinéma et même des empereurs romains !