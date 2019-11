La révolution allemande de 1989 racontée par Thomas de Maizière, ancien ministre d'Angela Merkel

France 24 • 12/11/2019 à 15:01

Pour commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin, Anne Mailliet reçoit Thomas de Maizière, ancien chef de la Chancellerie, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur sous Angela Merkel. Il a travaillé durant les années 1990 sur le traité d'unification. Il se remémore l'atmosphère à Berlin et en Allemagne lors de la révolution pacifique d'octobre et novembre 1989. Il raconte également l'évolution de l'économie et de la politique allemande juste après la chute du Mur.