information fournie par AFP Video • 02/03/2025 à 16:43

les Réunionnais restent dimanche sous le choc, deux jours après le passage sur l'île du cyclone Garance, tuant quatre personnes. L'heure est au début des travaux de nettoyage et de déblaiement après le passage du cyclone et de ses vents à plus de 200 km/h.