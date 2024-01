information fournie par AFP Video • 14/01/2024 à 15:34

La reine Margrethe II du Danemark et son fils, le prince héritier Frederik, quittent séparément la résidence royale de Copenhague, Amalienborg, et se rendent au palais de Christiansborg pour l'abdication officielle de la reine, qui transmet le trône à Frederik. Plus de 100.000 Danois ont assisté à cet événement sans précédent, qui a vu la première souveraine danoise depuis près de neuf siècles quitter le trône. IMAGES