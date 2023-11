information fournie par AFP Video • 03/11/2023 à 16:50

Lors de la dernière étape d'une visite d'État au Kenya, la reine Camilla visite la Situation Room, qui offre des services aux victimes de violences sexuelles et de genre. On lui montre des kits de survie qui fournissent des articles personnels et d'hygiène, et on lui parle des types de thérapies proposées aux victimes. Avant de partir, Camilla reçoit un Kanga (châle swahili). IMAGES