La président argentin Javier Milei arrive à Oslo pour la cérémonie du prix Nobel de la paix

information fournie par AFP Video 09/12/2025 à 18:22

Le président argentin Javier Milei arrive au Grand Hôtel d'Oslo, à la veille de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. IMAGES

