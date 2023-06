La Première ministre italienne Giorgia Meloni accueille le président brésilien Lula

information fournie par AFP Video • 21/06/2023 à 18:04

La Première ministre italienne Giorgia Meloni accueille le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva au Palazzo Chigi, à Rome, en route vers une visite à Paris les 22 et 23 juin pour y rencontrer notamment son homologue français Emmanuel Macron. Depuis son entrée en fonction, le vétéran de gauche s'est lancé dans une course diplomatique acharnée, refaisant du Brésil un acteur mondial de premier plan, mais suscitant la controverse par certaines de ses prises de position, notamment sur l'Ukraine et le Vénézuela. IMAGES