information fournie par AFP Video • 08/07/2022 à 10:25

Le parlement polonais vote pour ratifier l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, alors que l'alliance de défense dirigée par les États-Unis réévalue ses capacités à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les votes pour la Suède et la Finlande sont tous deux adoptés, et les législateurs saluent les deux votes par une ovation. IMAGES