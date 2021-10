information fournie par AFP Video • 14/10/2021 à 12:02

IMAGES La police norvégienne se tient à l'extérieur d'un supermarché dans la ville de Kongsberg, au lendemain d'une attaque meurtrière à l'arc et aux flèches. Cinq personnes ont été tuées -- quatre femmes et un homme -- âgées de 50 à 70 ans -- et deux autres ont été blessées dans l'attaque la plus meurtrière de la Norvège en une décennie.