La police scientifique manifeste à Paris pour "un vrai statut"

AFP Video • 15/01/2020 à 19:32

"C'est vraiment insupportable d'être considéré comme du personnel sédentaire alors que notre métier ne l'est pas du tout": à Paris, plusieurs centaines de fonctionnaires de la police technique et scientifique manifestent en blouse blanche et gants bleus pour réclamer un statut semblable à celui des agents armés.