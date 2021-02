AFP Video • 03/02/2021 à 09:03

IMAGES La police russe interpelle des manifestants dans les rues de Moscou après qu'un tribunal ait emprisonné le plus éminent critique du Kremlin, Alexeï Navalny, pendant près de trois ans. Selon l'OVD-Info, un groupe qui surveille les arrestations et les manifestations de l'opposition, plus de 550 personnes ont été détenues.