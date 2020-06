La police procède à des arrestations lors d'une manifestation à Los Angeles

AFP Video • 03/06/2020 à 08:10

IMAGESLa police procède à des arrestations à Los Angeles lors d'une manifestation pacifique pour dénoncer la mort de George Floyd à Minneapolis, une semaine plus tôt. La mort de Floyd est devenue un nouveau symbole de la brutalité policière envers les Afro-américains et a engendré des manifestations et émeutes à travers les États-Unis.