La police évacue les habitants de Calcutta avant l'arrivée du cyclone Amphan

AFP Video • 19/05/2020 à 19:21

La police de la ville de Calcutta, dans l'est de l'Inde, évacue les habitants vivant le long de la rivière Hooghly, alors que le pays se prépare à l'arrivée du cyclone Amphan, l'un des plus puissants de ces dernières années, dans un contexte compliqué par la pandémie de coronavirus. Amphan devrait toucher terre dans le Nord du golfe du Bengale mercredi après-midi ou soir, avec des vents soufflant jusqu'à 180 km/h et une forte onde de tempête, selon les prévisionnistes.