Les députés ont décidé mardi de classer la pétition réclamant de "supprimer CNews de l'audiovisuel français", malgré plus d'un million de signatures, dans un contexte de vives tensions autour de la chaîne et de sa place dans le débat public.
La pétition contre CNews enterrée par l'Assemblée nationale
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