AFP Video • 08/10/2020 à 21:19

"On se sent quand même un peu dans une bulle", admet le médecin généraliste Hugues Bourgeois depuis son cabinet de Nouméa. A 18.000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie est l'un des très rares territoires au monde à avoir échappé à l'épidémie de Covid-19. Ici il n'y a pas de masques, pas de distanciation sociale, et pour ses habitants la vie est "comme avant".